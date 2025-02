Sci alpino CdM | Huetter vince la discesa di Kvitfjell Goggia 4ª e Brignone 5ª

Leggi su Sportface.it

Cornelialadi(Norvegia), prova valida per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024/2025. L’austriaca taglia il traguardo in 1’31”46 e centra la terza vittoria stagionale, dopo i successi a Beaver Creek () e a St.Moritz (super-G). In seconda piazza c’è una super Emma Aicher con il primo podio in carriera. La tedesca, in grande crescita nel 2025, ha sfiorato la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo terminando a 0”15 con il pettorale numero 27. Terza posizione per Breezy Johnson (+0”40). La statunitense si conferma in ottima forma dopo i grandi Mondiali di Saalbach.Tris di italiane ai piedi del podioSofiaè quarta a 0”44. La bergamasca mette insieme una prova solida e viene beffata da Johnson di soli quattro centesimi. “Oggi penso di avere messo in pista una prova molto solida, so che posso dare di più e aggiungerò un pezzettino per volta.