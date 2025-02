Iltempo.it - Schlein cambia pelle al Pd per piacere a Conte. Sempre più gelo con i riformisti

In ginocchio da te, in pratica la svolta morandiana di Elly. La segretaria infatti offre alla direzione riunita ieri un menùpiù orientato a soddisfare il palato esigente di Giuseppe, una sorta di Pd a 6 stelle. O per continuare il gioco di parole un movimento «CinquestElly»: il vero cemento armato del campo largo, per reggere alle scosse di una coalizione eternamente in fieri.I piatti forti della degustazione usciti dalla scrupolosa cucina del Nazareno sono l'Ucraina ed il Jobs act, temi che dividono fortemente il Pd, con iattestati su posizioni molto diverse da quelle della segretaria. «Noi non siamo con Trump e col suo finto pacifismo e non siamo con l'Europa per continuare la guerra. Siamo con l'Europa per costruire una pace giusta», argomenta la segretaria chef, con blazer celeste e maglietta bianca.