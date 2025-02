Secoloditalia.it - Schlein batte tutti i record di incomprensibilità: “Noi non stiamo né con Trump né con l’Europa…”. E quindi?

La linea del Pd è chiara, secondo Elly, che ieri ha parlato alla direzione del partito, con una relazione approvata all’unanimità ma con molti mal di pancia: “Quando torneremo al governo per noinon sarà niente di simile ad un alleato. Non siamo con il finto pacifismo di, e non siamo con l’Europa per continuare la guerra, che è quello di cui ci accusa Salvini e anche qualche alleato. Noi siamo per un’Europa diversa, unita e protagonista per costruire la pace giusta”. Bene, brava, bis, Elly. Ma che significa, che vuole dire, qual è la posizione del Pd sulla guerra, le trattative di pace, le armi, la difesa europea, la Cina, le terre rare? Boh. “Noi ci opponiamo con forza a questo disegno e difendiamo il multilateralismo e la cooperazione tra i popoli e gli stati”.