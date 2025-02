Thesocialpost.it - Schianto frontale tra due auto, una terza resta coinvolta: diversi feriti, anche 2 bambini

Grave incidente nella serata di venerdì 28 febbraio lungo la strada provinciale 20 a Spoltore, dove si è verificato uno scontrotra due, con il coinvolgimento di un terzo veicolo.Secondo le prime ricostruzioni, un 20enne residente a Vicenza, alla guida di una Volkswagen Passat, mentre percorreva la provinciale in direzione Pianella, avrebbe invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente contro una Fiat Tipo con a bordo una famiglia del posto, tra cui due.Nell’impatto è rimastaunavettura, guidata da un 50enne di Spoltore, che procedeva in direzione opposta e che non è riuscito a evitare la Passat.Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze per pre le prime cure ai. Presentii vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi incidentati, e il personale di Sicurezza e Ambiente, impegnato nella pulizia della carreggiata.