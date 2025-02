Liberoquotidiano.it - "Schiaffo al maiale ingrato". Dal Cremlino parole clamorose: come deridono Zelensky

"Per la prima volta Trump ha detto in faccia al clown cocainomane la verità: il regime di Kiev sta giocando con la Terza Guerra Mondiale. E ilha ricevuto unodeciso dai proprietari del porcile. Questo è utile. Ma non basta: dobbiamo fermare gli aiuti militari alla macchina nazista". Così in un post sul social X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev commenta l'acceso incontro alla Casa Casa Bianca tra il presidente ucraino Volodymyre il suo omologo statunitense Donald Trump. Dalemerge ovviamente grande soddisfazione per quanto accaduto nello Studio Ovale, con lo scontro senza precedenti tra Usa e Kiev. Un consigliere del presidente russo Vladimir Putin ha scelto una sola parola per fotografare il faccia a faccia: "Storico", ha scritto su X l'inviato speciale di Putin, Kirill Dmitriev.