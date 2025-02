Scherma fioretto | decisi i ventiquattro atleti per la Coppa del Mondo al Cairo

Leggi su Sportface.it

Il commissario tecnico delnazionale Simone Vanni sta dirigendo il primo allenamento collegiale da Responsabile d’arma. A Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, sono riuniti 28, che lavoreranno in vista delladelal. La rassegna iridata, in programma tra il 6 e il 9 marzo, prevede sia prove individuali che a squadre, tanto al femminile quanto al maschile. La tappa didelinizierà giovedì 6 e venerdì 7 marzo con i gironi e turni preliminari femminili e maschili. Sabato 8 si terranno i tabelloni principali a 64. Domenica 9 sarà il momento ‘clou’ per le prove a squadre.LE DICHIARAZIONI DI VANNI“È bello ed è importante partire, conoscerci. Abbiamo programmato questo primo allenamento in preparazione delle gare al. Sarà la prima prova didelper me da CT, e sì, sono onesto, me la sono immaginata mille volte – le parole di Simone Vanni –.