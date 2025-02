Rompipallone.it - Scandalo Kvara in Francia: ricorso contro il suo acquisto dal Napoli

Se la passa benissimo in campotskhelia, ma non è lo stesso per il PSG fuori dal campo su ciò che viene definito lo “” da parte dei tifosi avversari del club della Torre Eiffel sulla vicenda del georgiano. Un club ha fatto, facendo riferimento a ciò che sarebbe successo “illegalmente” in merito al trasferimento ditskhelia dale al PSG nel corso della sessione di mercato invernale.Una vicenda che he stata svelata a L’Equipe, per quello che è ilpresentato dal patron John Textor che ha deciso di accusare, gravemente, il PSG. Dalal PSG, c’è qualcosa che non va: la vicenda svelata da L’EquipeNon riguarda il, con le conseguenze possibili al PSG, sull’affare che ha vistotskhelia finire in Ligue 1 nel corso dell’ultimo mercato a gennaio.