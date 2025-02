Dayitalianews.com - Sbanda con la bicicletta e finisce contro un muro: impatto fatale per nonno Antonio, 73 anni. Purtroppo inutili i soccorsi. La tragedia a Monte San Giovanni Campano

Leggi su Dayitalianews.com

Un tragico incidente si è verificato oggi aSan Giov, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 73Fiore, ha perso la vita mentre percorreva inuna discesa nella zona di Vaglie, contrada Civitella.L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30, quando il ciclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso illlo del mezzo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe aver subito un guasto ai freni, il che avrebbe impedito di rallentare in tempo prima di attraversare un incrocio e impattare violentementeun muretto.Ie le indagini delle forze dell’ordineSul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 73enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’