Sassuolo, tutto in nove giorni. Possono valere la Serie A

di Lorenzo LonghiAlla vigilia deiche potrebbero definire il campionato, l’agenda è quella dettata dal calendario, e allora ecco il vademecum: sabato 1 marzo, domani, ore 17.15,-Pisa (partita visibile gratuitamente su Dazn), sfida al vertice, prima contro seconda, in campo essendo già a conoscenza del risultato della terza, lo Spezia, che questa sera (calcio d’inizio alle 19.30) affronterà il Sudtirol a Bolzano, poi si passa al 9 marzo, che è una domenica, ore 15,-Bari al Mapei, Spezia-Pisa al Picco. Il peso di questiper la classifica è notevole, e in realtàcomincerà proprio lontano da Reggio Emilia, perché se da Bolzano dovesse arrivare un risultato negativo per la squadra di D’Angelo, beh, allora la sfida di domani, comunque vada, sarebbe un successo sia per i neroverdi che per i nerazzurri.