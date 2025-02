Tg24.sky.it - Sassari, l’opera sulla sabbia in onore di Papa Francesco firmata dall’artista Nicola Urru

Leggi su Tg24.sky.it

Una preghiera perè la nuova opera dell'artista. Al quinto pettine della spiaggia di Platamona,, l’artista ha realizzato una mega scultura con l’immagine del Pontefice che abbraccia un bambino, e tiene in mano un pastorale a forma di croce, nella cui sommità siede una colomba. Un modo per stare vicino al Santo Padre ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma e ancora in prognosi riservata. “Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. L'umiltà è la base di ogni vera grandezza” scrivesui social per spiegare la sua opera.