Sarà un anno in crescita per il beauty italiano | verso i 177 miliardi per il 2025

In occasione della presentazione dell’indagine congiunturale del Centro Studi di Cosmetica Italia, che si è svolta presso la sede di Intesa Sanpaolo, arrivano le prime previsioni per la sorte delper il. I dati parlano di un andamento positivo, con un giro previsto di ben 17,7di euro.Ilarriverà a 17,7nel?Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha commentato i dati. “L’avvio deloffre conferme dei trend diregistrati a chiusura del 2024. L’andamento congiunturale, nonostante uno scenario di riferimento in trasformazione, induce a un cauto ottimismo legato alle performance del mercato interno e alle dinamiche positive delle esportazioni. L’export contribuisce in misura importante allo sviluppo dei valori totali di fatturato.