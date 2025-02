Metropolitanmagazine.it - Sara Guglielmi, chi è la compagna di Maurizio Ferrini: “È anche la mia manager”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’80 e ’90 grazie al celebre personaggio della Signora Coriandoli, arrivandoa condurre Striscia la Notizia. “Ero ricchissimo, avevo una BMW di lusso, una moto che Valentino Rossi si sognerebbe. Alla fine mi sono ridotto sul lastrico, ero disperato e pronto a chiedere l’elemosina”, aveva raccontato il comico. Il punto di svolta è arrivato quando Simona Ventura lo ha scelto per partecipare a L’Isola dei Famosi. Da quel momento, la sua carriera ha ripreso il ritmo, portandolo a lavorare nuovamente per il cinema e la televisione e a diventare uno dei volti più amati di Che Tempo Che Fa.non è solo la fidanzata del comico, mala sua. Nel corso della sua carriera, ha lavorato nel settore della comunicazione per aziende e istituzioni, un’esperienza che la aiuta oggi a supportarenella sua professione.