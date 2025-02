Ilfattoquotidiano.it - Santanchè parla di libertà, ricchezza e tacco 12: ne emerge un classismo sprezzante

di Davide Trotta“Sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene”. In questo solenne ordito verbale sembra compiersi definitivamente il funerale della nostra classe politica: un’epigrafe da incidere sulla lapide di unmento che di malversatori e truffaldini ha potuto vantare nel tempo pletore illustri, che almeno adducevano argomenti un po’ più probanti di quelli della ministra Daniela. La quale anzitutto si sarebbe dovuta peritare di spiegare il nesso consequenziale tra l’essere donna libera e l’addobbarsi di abiti firmati, con buona pace di tutte quelle donne che non possono permettersi Dolce&Gabbana e Gucci, e che evidentemente bisogna derubricare al rango di donne “schiave”.Ma in questa specie di lapsus dolcegabbaniano traspare tutto lodi un establishment, la cui scala di valori appare più vicina a quelle dei migliori influencer, che sventolano soldi e macchine pacchiane nei loro video, che a quella di statisti morigerati, dotati di quel senso di misura necessario a capire i problemi della gente comune.