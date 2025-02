Ilgiorno.it - Sanremo Christian Music. Gaggiano va sul podio

Con la canzone “Una strada in mezzo al cielo”, il cantautore di, Piero Chiappano, ha vinto la quarta edizione delFestival, che si è tenuta nella città dei fiori. Un riconoscimento importante per l’artista che vive lungo le sponde del Naviglio Grande. Al secondo posto si è classificata Gipsy Fiorucci con la canzone “Regina del suo regno”, mentre il terzo posto è stato conquistato da Gabylo con “Ho fede”. "Sono contento ed emozionato. È una canzone seria, che invita alla riflessione e parla del male a cui non si riesce a dare risposta. Inoltre, affiora la fede e senz’altro laa", ha dichiarato Piero Chiappano. Il festival è stato condotto da Carmen Attardi, volto noto della televisione e speaker dell’emittente radiofonica siciliana Radio Amore, affiancata dal direttore artistico Fabrizio Venturi.