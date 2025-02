.com - Sanremo 2026, parte il toto-conduttori e toto-concorrenti, le quote di Sisal

Inizia con largo anticipo ildel Festival di, ecco le quotazioni degli espertiCon la conclusione della 75° edizione del Festival di, gli occhi sono già puntati sul prossimo anno. Carlo Conti ha già confermato il suo ruolo da direttore artistico, ma non ancora quello per la conduzione: toccherà di nuovo a lui? Secondo gli esperti, non sembrano esserci dubbi vista la quota di 1,10 ma il presentatore toscano dovrà guardarsi due agguerritissimi rivali che sognano di salire sul palco dell’Ariston da protagonisti: Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.Rispettivamente offerti a 3,35 e 3,50, sono infatti loro i principali candidati per rubare la scena alla possibile quinta conduzione di Conti. Le chance di vedere invece una donna protagonista del palco sono ancora molto basse: la favorita rimane Antonella Clerici, a 33, seguita da Geppi Cucciari in quota a 50.