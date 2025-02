Romatoday.it - Sanità nel Lazio, a destra c’è chi fa le pulci a Rocca: “Si parli coi cittadini”

Leggi su Romatoday.it

Non tutto il centrodi Roma e delha deciso di allinearsi alle strategie politiche di Francescosullapubblica. Noi Moderati, formazione politica di Maurizio Lupi, ha appena lanciato una campagna d'ascolto in tutto il territorio per capire a che punto è il lavoro di.