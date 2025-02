Lanotiziagiornale.it - Sanità lombarda declassata. A Fontana saltano i nervi: “Ci vogliono penalizzare”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Guai a toccargli laall’Attilio, che diventa una bestia. Soprattutto, se la si tocca per sostenere, dati alla mano, che l’eccellenza della Lombardia in fatto di salute non è più quel totem intoccabile che è stato propagandato per anni. Almeno fino allo tsunami del Covid. Ne sa qualcosa il ministero della Salute (della stessa parte politica del governatore lumbard), che due giorni fa aveva “osato” declassare la Lombardia al settimo posto nella classifica dei Lea, i Livelli essenziali di assistenza sanitaria per il 2023 – quelli che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini in egual misura sul territorio nazionale -, dal quarto del 2022. Colpa della carenza di medicina di prossimità, aveva detto il ministero.“Risultati inaccettabili”Apriti cielo: “Sono cose assolutamente inaccettabili”, ha tuonato ieri, “I parametri indicati non hanno niente a che vedere con il funzionamento della, sono cose cervellotiche che hanno l’obiettivo di penalizzarci”, ha attaccato il presidente.