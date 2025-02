Puntomagazine.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Nella lotta ai gettonisti fino ad ora buone intenzioni non sostenute dai fatti”

(UGL Salute) critica la disparità retributiva e chiede un aumento degli stipendi per i dipendenti“In una recente intervista il Ministro della Salute Orazio Schillaci è tornato ad affrontare il delicato tema dei. Leper cercare di debellare una grande piaga del SSN, con il ricorso a turnisti super pagati per far fronte alle carenze del personale, non hanno per ora prodotto quel cambio di passo che abbiamo da tempo richiesto. Alcune Regioni si sono mosse per porre fine all’utilizzo di medici ed infermieri a chiamata ma la situazione resta critica. Per assicurare la continuità assistenziale troppe strutture si trovano ancora costrette a ricorrere aisenza che il numero di questi ultimi diminuisca. Come accade in alcuni comuni del Piemonte dove medici a chiamata sono utilizzati sui mezzi del 118 e remunerati con 120 euro l’ora contro i 22,40 euro riconosciuti ai medici dell’emergenza-urgenza dipendenti del SSN.