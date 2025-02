Lanotiziagiornale.it - Sanità, Fontana all’attacco dei “burocrati romani”

Continua la polemica a distanza tra il presidente lombardo Attilioe il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo il declassamento al 7° posto in Italia – mal digerito dal governatore lumbard – della Lombardia nel monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per il 2023. Un declassamento definito due giorni fa da“una puttanata”. Percolpa dei “”Per il governatore, il vero nemico non sarebbe il ritardo nella medicina di prossimità della regione più colpita dal Covid, ma sono “idel ministero”, rei di aver voluto affondare la Lombardia perché in prima fila nel rivendicare l’Autonomia differenziata nellaha anche attaccato sui criteri utilizzati per l’analisi, sostenendo che fossero penalizzanti.I numeri impietosi sulle case e ospedali di comunità certificati dalla Corte dei ContiIn realtà la Lombardia è stata declassata (sonoramente) perché in fortissimo ritardo su case e ospedali di comunità, come certificato dalla Corte dei Conti.