Sanità anche i farmaci diventano sostenibili | quanto inquinano e come cambieranno

Il Ministero della Salute ha appena pubblicato i dati sullain Italia, dove emerge la classifica delle regioni in cui ci si cura meglio, almeno perriguarda i cosiddetti Lea, cioè i Livelli essenziali di assistenza. Mentre la politica – in particolare il governatore della Lombardia Fontana – si scanna sui risultati, ci siamo chiesti sepossano e debbano essere. La risposta è sì, e ci sono interessanti sviluppi.Un gruppo di ricerca internazionale ha pubblicato sulla rivista Nature Sustainability uno studio in cui si sottolinea l’urgente necessità di progettaregreen, visto che le immissioni nell’ambiente durante la produzione, l’uso e lo smaltimento dei medicinali stanno generando un impatto importante sull’ambiente, con conseguenze sia per la nostra salute che per gli animali.