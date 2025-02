Anteprima24.it - San Lorenzello, festa di pensionamento del dipendente comunale Antonio De Vincentis

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi è l’ultimo giorno di servizio perDe, Istruttore di Vigilanza presso il Comune di San(Bn). Alla presenza del Sindaco, Antimo Lavorgna, del Comandante della Stazione Carabinieri di Cerreto Sannita, CarmineNocera, accompagnato anche dai colleghi della Forestale, del già Comandante della Polizia locale, Fioravante Bosco, e dei tanti amici e colleghi di lavoro, Decon grande emozione ha voluto ringraziare tutti per il calore col quale è stato salutato.De, che aveva avuto importanti esperienze di lavoro nel privato, nei tre lustri di attività presso il Comune laurentino, è stato un punto di riferimento per tutti i cittadini, i quali hanno potuto apprezzare diuturnamente il suo impegno per la Comunità.