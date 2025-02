Lanazione.it - San Giovanni si prepara ad accogliere la Festa della Salacca

Arezzo, 28 febbraio 2025 – SansiadlaA chiusura degli appuntamenti del Carnevale sangiovannese, torna l’evento dedicato al pesce povero e gustoso. Mercoledì 5 marzo a partire dalle 14, lungo la riva destra dell’Arno con banchi gastronomici, attività per bambini e l’esibizione del Concerto comunale SanValdarno siadcon entusiasmo la tradizionale, organizzata dalla Pro Loco sangiovannese con il patrocinio del Comune. L’evento, che segna la chiusura dei festeggiamenti del Carnevale sangiovannese, si terrà il mercoledì delle Ceneri, 5 marzo, giorno simbolico di digiuno e astinenza dalla carne. La, un tipo di pesce simile all’aringa ma più economico e meno pregiato, è stato per secoli l'unico pesce, non dell’Arno, accessibile per gli abitanti delle zone interneToscana.