Saman sarà risentito il fratello Nazia | Sono innocente

Reggio Emilia, 28 febbraio 2024 – Nessuna parola né uno sguardo, nemmeno un cenno di saluto tra i genitori diAbbas, che si rivedono per la prima volta in Corte d’Appello per l’apertura del processo, ieri a Bologna. Entrambi condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della figlia, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, entrambi con il volto nascosto – lui, Shabbar Abbas, dal cappuccio del giaccone, lei,Shaheen, da una mascherina chirurgica e addosso la lunga tunica tradizionale –, vengono fatti sedere in gabbie separate, l’una di fronte all’altra.Shaheen, la madre diAbbas, attraversa il cortile della Corte di appello di Bologna, scortata dalla polizia penitenziaria, per partecipare al processo di Appello per l'omicidio diAbbas, Bologna, 27 febbraio 2025.