Nerdpool.it - Sam Carver abbandonerà Chicago Fire?

ha fatto leva sul nostro cuore con l’episodio “Bar Time”. Una cosa era stare accanto a Sam(Jake Lockett) mentre lottava con il suo problema di alcolismo e ricorreva al lavoro come modo per distrarsi. Un’altra cosa è stata quando ha stabilito che la distrazione non stava funzionando.Il personaggio ha detto a Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) che doveva allontanarsi dal lavoro per un po’ a causa del suo problema con l’alcol. Ha fatto intendere che l’unico momento in cui è riuscito a rimanere sobrio è stato quando era al lavoro, e che deve trovare un altro modo. È stato devastante e lascerà un grande vuoto alla 51.Perché Samha lasciato?A meno che, ovviamente,non abbia già inserito un sostituto. Il personaggio potrebbe essere stato riportato in scena per una sottotrama non correlata, ma Jack Damon (Michael Bradway) è tornato nello show in “Bar Time”.