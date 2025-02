Unlimitednews.it - Salvini “Chi ha paura di Trump ha paura del futuro”

SATURNIA (GROSSETO) (ITALPRESS) – "Chi hadihadel, chi pensa che a Washington ci sia un nemico non ha capito nulla, c'è una grande possibilità di cambiamento". Lo ha detto Matteo, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo alla quinta edizione del "Forum in Masseria – Winter Edition", a Saturnia."Può essere una grande occasione per l'economia – ha aggiunto -. Anche la politica minacciosa dei dazi può essere un'occasione di guadagno di terreno delle nostre aziende nel sistema Italia, certo bisogna capire come reagire maè uomo di business". Per il ministro"fa ridere l'idea della Von der Leyen di lanciare i contro dazi".