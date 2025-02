Ilgiorno.it - Salvatores padrino del Videoslam

Ci sono battaglie per la salute, per il lavoro ma anche sociali o ambientali. Per il 500° anniversario della battaglia di Pavia saranno le lotte che quotidianamente combattiamo il tema del2025, concorso di corti a tempo che dal 2006 è diventato un appuntamento imperdibile. "Invitiamo i ragazzi a realizzare un cortometraggio – spiega Riccardo Bernasconi dell’associazione Liberi Saperi e Osteria Sottovento che ha ideato la manifestazione – su una delle battaglie che affrontiamo. Una classe dell’Istituto Cossa ha già iniziato a lavorare". “2025. Battaglie“ si articola in quattro fasi: laboratori di creazione cinematografica preceduti da lezioni di esperti del settore, minirassegna cinematografica sul tema della pace, gara di corti a tempo e a tema dal 1° giugno al 6 luglio, data della premiazione, e una rassegna di cinque film per approfondire la tematica delle produzioni low-budget e opere prime.