Panorama.it - Salva Milano, ennesimo rinvio; e il mercato immobiliare soffre

Ancora ritardi per l’approdo in Senato del, il disegno di legge fortemente voluto dal sindaco diBeppe Sala per mettere ordine alla legislazione edilizia e permettere la ripresa dei numerosi cantieri bloccati dalla magistratura nel capoluogo lombardo.Dopo l’approvazione alla Camera nel novembre dello scorso anno, grazie anche ai voti del Partito Democratico, il disegno di legge sembrava diretto verso una rapida adozione. Invece il Pd si è spaccato, con molti membri che hanno iniziato a definire il disegno di legge un “condono”. I partiti di governo, pur favorevoli al disegno di legge, non vogliono comprensibilmente essere gli unici a votare una legge che andrà a favore di una città amministrata proprio dal Pd solo per poi sentirsi attaccare dall’opposizione per il “condono” adottato.