Salute metabolica salute ormonale salute sessuale

Il corpo umano e la regolazioneIl corpo umano è una vitale formula biochimica regolata dagli ormoni e dalle emozioni, con il cibo quotidiano arbitro della composizione corporea. Oggi scrivo sul vitale rapporto tra insulina e testosterone, due ormoni anabolici, ovvero ormoni che governano la fase anabolica del corpo umano.La fase anabolicaLa fase anabolica è il processo biochimico che trasforma le più semplici molecole alimentari in molecole complesse. Ad esempio, gli amminoacidi introdotti con il cibo vengono assorbiti nell’intestino per passare nel sangue dopo ogni pasto. Questi vengono poi trasferiti dal sangue a ogni cellula, dove sono utilizzati per la sintesi delle proteine, contribuendo a mantenere e incrementare la massa muscolare corporea. Tutti questi passaggi costituiscono la fase anabolica.