Oasport.it - Salto con gli sci, Nika Prevc sbanca anche Trondheim e vince l’oro mondiale su trampolino piccolo

ribadisce la superiorità evidenziata nelle ultime settimane e conquista la settima vittoria individuale consecutiva (dopo i 6 successi di fila ottenuti in Coppa del Mondo tra Lake Placid, Ljubno e Hinzenbach), mettendosi al collo la medaglia d’oro nella gara suai Campionati Mondiali di2025.Alla seconda apparizione della carriera in una rassegna iridata (dopo Planica 2023, in cui non aveva raccolto medaglie), la diciannovenne slovena non si scioglie sul più bello e detta legge da favorita sul Normal Hill norvegese firmando il miglior punteggio in entrambe le serie., leader a metà competizione con un margine risicato nei confronti delle avversarie, ha fatto il vuoto con il secondorifilando 8.4 punti alla tedesca Selina Freitag, argento.