Salto con gli sci Mondiali Trondheim | Prevc conquista il titolo iridato 15esima Lara Malsiner

Leggi su Sportface.it

Nikaottiene il primodella rassegna a. L’asso sloveno trionfa e colleziona una medaglia d’oro mai raggiunta dai fratelli, portando avanti un trend positivo che l’ha vista vincere le ultime sei tappe di Coppa del Mondo., in testa sin dal primo turno, si è migliorata nel secondo round, collezionando un totale di 259.2 punti. Alle sue spalle, la tedesca Selina Freitag, seconda a 8.4 lunghezze di distanza dalla vincitrice. Il podio è completato dalla norvegese Anna Odine Strom, qui eroina di casa e a 12.6 punti da. Quarta piazza per Eirin Maria Kvandal, mentre chiudono la top 5 due canadesi: Abigail Strate e Alexandria Loutitt.Tra le italiane,firma la migliore prestazione. La gardenese conclude la prova in quindicesima piazza con 200.