Oasport.it - Salto con gli sci, Mondiali Trondheim 2025. ‘Identikit’ Normal Hill femminile. Alle donne l’onore di conferire la prima medaglia d’oro

Nelcon gli sci, il primo dei sette titoli conferiti aidisarà quello della Gara Individualesu Trampolino Piccolo. La competizione si svolgerà venerdì 28 febbraio ed eleggerà una Campionessa del Mondo per la IX volta. La gara è difatti entrata nel programma della manifestazione iridata a partire dal 2009.È dunque una prova relativamente giovane, ma al tempo stesso rappresenta il confronto agonistico originario riservato. Non va infatti dimenticato come, inizialmente, le ragazze saltassero esclusivamente su. Addirittura, lagara iridata è antecedente alla nascita della Coppa del Mondo, avvenuta nell’inverno 2011-12.A oggi, sette diverse atlete, appartenenti a cinque differenti nazioni, hanno saputo vincere la Gara Individuale su Trampolino piccolo.