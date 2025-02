Sale l’inflazione a febbraio + 17% Per l’Italia rischio stagflazione con economia ferma e prezzi in aumento

Ilfattoquotidiano.it - Sale l’inflazione a febbraio (+ 1,7%). Per l’Italia rischio stagflazione, con economia ferma e prezzi in aumento

Secondo mese consecutivo didel. In, ial consumo in Italia risultano in media superiori dell’1,7% rispetto al2024. In gennaiosi attestava invece all’1,5%, in dicembre e novembre all’1,3%. Nel giro di un mese isono saliti dello 0,2%. Il sottoindice “carrello della spesa” che include solo beni alimentari, per la cura della casa e della persona segna un +2,2% su base annua (da +1,7% del mese precedente), mentre la variazione per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto resta stabile a +2%.acquisita per il 2025 (ovvero il dato che si avrebbe a fine anno se l’indice dovesse restare costante nei prossimi mesi) è ora dell’1,2%.sembra avviata verso una condizione si, ovvero un combinato tra assenza di crescita economica mache continuano a salire.