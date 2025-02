Anteprima24.it - Sala Consilina, 45 mila prodotti non sicuri per Carnevale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato 31articoli in vendita perprivi delle necessarie certificazioni. L’operazione è stata effettuata nei territori del Cilento e del Vallo di Diano. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo della Lucania hanno posto sotto sequestro, in due distinti esercizi commerciali, circa 31articoli privi delle necessarie certificazioni, delle indicazioni e delle avvertenze per l’uso previste dalla normativa in materia di tutela del consumatore. I Finanzieri della Tenenza dihanno, invece, sequestrato oltre 14articoli, tra maschere, coriandoli, gadget e travestimenti, pronti per essere posti in vendita e privi di qualsiasi informazione di sicurezza.L'articolo, 45nonperproviene da Anteprima24.