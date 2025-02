Sololaroma.it - Saint Etienne-Nizza, il pronostico di Ligue 1: 2 fisso e non solo

Leggi su Sololaroma.it

I principali campionati internazionali tornano nuovamente sotto le luci dei riflettori, in questo primo weekend di marzo. La1 sta entrando sempre di più nel vivo, con la 24° giornata che è pronta a regalarci gol e spettacolo. Una delle partite in programma domani sabato 1 marzo metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo stagioni diverse, in un confronto che può essere considerato come quello fra Davide e Golia. Stiamo parlando del match tra, che scenderanno in campo alle ore 17:00 allo stadio Geoffroy-Guichard. I padroni di casa hanno bisogno vitale di 3 punti per togliersi dalla zona retrocessione, più nello specifico da quella playout. Gli ospiti, invece, desiderano compiere un colpo esterno per rimanere in orbita qualificazione alla prossima Champions League.