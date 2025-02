Sai il copione… Grande Fratello Javier choc | gli sfugge questo con Helena e Mattia ed è scandalo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Giovedì 27 febbraio Amanda Lecciso ha salutato coinquilini e publico dopo il verdetto del: è lei la nuova eliminata dal reality. E così la sorella di Loredana Lecciso ha dovuto dire addio al sogno di poter accedere alla finalissima di questa 18esima edizione, in programma, così come confermato dallo stesso Alfonso Signorini, per lunedì 31 marzo. Gran parte del pubblico ha protestato e sta protestando peraddio di Amanda.Un’altra fetta di telespettatori è invece concentrata sull’altra notizia ‘’ della scorsa diretta: la fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno decisamente tenuto banco giovedì per l’ennesimo litigio che li ha visti protagonisti nella casa qualche sera fa e poi per la decisione dell’ex velina che ha trovato d’accordo anche il modello.