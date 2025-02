Napolipiu.com - Sabatini: «Napoli-Inter? Una celebrazione del calcio italiano»

: «? Unadel»">L’ex direttore sportivo Walterha analizzato la sfida train un’vista rilasciata a Tuttosport, sottolineando l’importanza della gara sia dal punto di vista tecnico che emotivo.«Non sarà una partita sbagliata»Per, il big match del Maradona sarà una gara tattica e di altissimo livello:«Una partita con tanti gol è una gara sbagliata. Enon sarà una gara sbagliata, ma un grandissimo match. Chi affronta i nerazzurri deve premunirsi, non lasciando troppo campo alle spalle. Conte lo sa, preparerà la squadra. Lo stesso farà Inzaghi».L’ex dirigente ha poi definito questa sfida come una “del”, in una Serie A tornata competitiva e ricca di talento.Una sfida che indirizza lo scudettoAnche se non sarà decisiva in termini aritmetici,crede che questa gara possa dare una svolta psicologica alla lotta per il titolo:«Chi vince non si metterà lo scudetto in tasca, ma avrà un grande slancio emotivo e una condizione mentale diversa.