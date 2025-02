Terzotemponapoli.com - Sabatini: “Inter, ma quale coperta corta! Conte? Sempre da podio”

L’e la questione delle assenzeWalter, ex direttore sportivo di club come Roma, Bologna,e Salernitana, ha parlato a Tuttosport della situazione dell’in vista del big match contro il Napoli. Alcuni sostengono che la squadra di Inzaghi abbia una “” a causa di alcune assenze, manon è d’accordo: “Ha una rosa eccezionale anche dal punto di vista numerico”, ha dichiarato, escludendo qualsiasi emergenza per i nerazzurri.: Napoli senza Anguissa, un’assenza pesanteSe l’può contare su una rosa profonda, il Napoli dovrà fare i conti con una perdita importante: Zambo Anguissa.ha sottolineato il peso di questa assenza: “Il camerunese è un giocatore fondamentale. L’acquisto di Billing è stata una buona operazione, ma non avrei mai voluto giocare questa partita senza Anguissa”.