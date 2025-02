Lapresse.it - Russia-Usa: Mosca, abbiamo proposto ripresa voli diretti-2-

Milano, 28 feb. (LaPresse) – Il ministero degli Esteri russo fa sapere che, nell’incontro delle delegazioni di Usa ea Istanbul, “sono state concordate misure congiunte per garantire il finanziamento senza ostacoli delle attività delle missioni diplomatiche dellae degli Stati Uniti su base reciproca”. “È stata sottolineata in particolare la necessità di ottenere risultati concreti volti a creare le condizioni per migliorare le relazioni bilaterali nell’interesse dei popoli dei nostri Paesi” e “nello specifico, è stato chiesto alla parte americana di considerare la possibilità di ripristinare il traffico aereo diretto”, conclude il ministero.