Russell il più veloce nell’ultima giornata di test in Bahrain

SAKHIR () (ITALPRESS) – Georgesi prende laconclusiva dipreseason in: 1’29?545 il tempo del britannico della Mercedes, che si è messo in vetta alla classifica a cinque minuti dalla fine della sessione pomeridiana. In seconda posizione c’è Max Verstappen (Red Bull). Lampo dell’olandese, che chiude a 0?021 danonostante una RB-21 piuttosto nervosa e difficile da guidare. Alexander Albon (Williams) è terzo a 0?105. Si conferma l’ottimo rendimento della Williams, che sembrerebbe essere, insieme ad Alpine, la scuderia più centrata del gruppo dietro le top 4. Oscar Piastri (McLaren) c’è ed è quarto a 0?395. Il pilota australiano, dopo due giorni lontano dai riflettori, trova subito un buon tempo nel giro secco e si è allineato nella simulazione gara ai tempi di Lando Norris, 11^ a 1?398.