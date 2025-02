Ilrestodelcarlino.it - Ruba al centro commerciale: arrestato per furto aggravato

Forlimpopoli, 28 febbraio 2025 – Un uomopere due persone denunciate. Questo il bilancio dell'attività svolta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Meldola, in particolare del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Forlimpopoli. A finire in manette un uomo sorpreso all’interno di undi Forlimpopoli are prodotti confezionati e capi di abbigliamento dopo averli privati del dispositivo antitaccheggio. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari; al termine dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto. Denunciata una persona straniera per ingresso e trattenimento illegale nel territorio dello Stato: al termine delle formalità l'ufficio stranieri ha avviato l'iter per la sua espulsione.