Ruba accessori dallo show room di Fendi e li vende online ma commette un errore fatale | i pezzi non erano ancora sul mercato

Milano, 28 febbraio 2025 -va preziosidi moda, approfittando del suo lavoro per conto di uno, e li rivacompresi anche alcuni oggetti nonimmessi sul, Sul caso ha indagato la La Polizia locale di Milano che ha sequestratodi moda, nuovi e originali, chestati sottratti illegalmentedie messi in vendita. Per questo è indagato per ricettazione un uomo di 43 anni che operava nell'ambito della filiera logistica dello. L'attività investigativa è iniziata con la denuncia presentata alla Polizia locale proprio dal marchio di alta moda. Nella circostanza, infatti, alcunid'abbigliamento, noncommercializzati - e quindiunici della collezione primavera-estate 2025 -statiti e posti in vendita sul portale