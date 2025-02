Quotidiano.net - Rsa: pochi posti e rette in aumento. Il costo? Oltre i mille euro al mese

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 – L’Italia non è un Paese per giovani. Basterebbe questa citazione del titolo di un film di Giovanni Veronesi, per sintetizzare i dati che emergono da uno studio sulle Rsa in Italia, le residenze sanitarie assistenziali sempre più necessarie per far fronte all’invecchiamento della popolazione, che in molti casi coincide col bisogno di servizi specializzati, che un parente difficilmente potrebbe garantire. L’indagine realizzata dall’Auser L’associazione di volontariato Auser, ha realizzato un’indagine analizzando sia l’andamento delle tariffe, sia la comunicazione all’utenza, e ha evidenziato una serie di criticità e di problemi presenti in gran parte d’Italia. La ricerca ha analizzato 129 strutture, presenti per il 52% nel Nord Italia, per il 25,5% al Centro e per il restante 22,5% dei casi al Sud e nelle isole.