Ilgiorno.it - Rozzano, dopo la morte del sindaco Gianni Ferretti il centrodestra candida il figlio Mattia alle prossime elezioni

Leggi su Ilgiorno.it

– Ilè pronto a raccogliere l’eredità del padre.la tragica e improvvisadeldi, ilhato suoamministrative. Attualmente, il giovane di 34 anni è consigliere comunale e assessore con delega al bilancio esocietà partecipate. D’ora in poi, sarà lui a guidare la coalizione composta dalla listaper, sostenuta da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega per Salvini, e dlisteanza per, Lombardia Ideale e Noi Moderati.ha una laurea in economia e commercio ed una conseguita in inglese in international business and entrepreneurship. È un giovane imprenditore con una solida esperienza e nel suo ruolo di assessore si occupa di gestire le risorse finanziarie del Comune.