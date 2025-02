Roy Keane si trova furiosamente in Bruno Fernandes e insiste che il talento non è abbastanza durante la fila esplosiva con Ian Wright

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 19:17:00 Il web non parla d’altro:Royha etichettatoi giocatori del Manchester United come “impostori” ed era fortemente critico nei confronti del Capitanounacon Ian.L’Internazionale del Portogallo è considerata la migliore storia di successo dello United nel mercato dei trasferimenti degli ultimi tempi dopo essere diventato un giocatore chiavei suoi cinque anni con il club, diventando capitano nel luglio 2023.Ruben Amorim ha salutato il trentenne come un “giocatore speciale” per il suo ruolo da protagonista nella vittoria per 3-2 di mercoledì su Ipswich, giorni dopo aver ispirato la sua squadra mentre venivano da due in giù per disegnare 2-2 con Everton.Ma ciò non è sufficiente per il vincitore della Premier League e l’ex skipper Red Devils, che ha etichettato il 15 ° lato come “impostori” ed è stato lasciato arrabbiato dai suggerimenti dalla co-protagonista Ianchenon merita la colpa per la loro posizione precaria.