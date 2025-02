Ronaldo e Duran perdono di nuovo … mentre Toney Hat Trick Shocks Al Hilal

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-28 23:10:00 Ecco quanto riportato poco fa:Cristianoha perso una possibilità d’oroil terzo posto al-Nassr ha lasciato cadere punti per la nona volta in 23 partite della Saudi Pro League in questa stagione e ha subito una quarta sconfitta perdendo in una squadra di Al-Orobah che ha iniziato la serata 24 punti sotto di loro.Il cinque volte vincitore di Ballon D’Oravrebbe potuto fare il punteggio 2-1 ma si è scatenato con solo il portiere per battere all’inizio della seconda metà poiché la sua squadra non è riuscita a capitalizzare la seconda settale al-perdendo 3-2 in casa contro al-Ahli, per il quale l’ex attaccante di Brentford Ivanha segnato un secondo triplo.L’attaccante del veterano Siria Omar Al Somah ha mostrato perché è il capocannoniere di tutti i tempi del volo saudita con il suo 149 ° gol nella competizione per mettere al-Orobah davanti al 40 ° minuto allo stadio dell’Università di Al-Jouf di Sakaka, trovando l’angolo più lontano della rete con una guida angolata dall’interno della penalità.