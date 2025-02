Ilprimatonazionale.it - Romania, arrestato Georgescu: quando sono i “democratici” ad ammettere che la democrazia non funziona

Roma, 28 feb – Questo mercoledì C?linè stato fermato e interrogato dalla polizia rumena. Un arresto che getta una luce inquietante e sinistra su tutta la politica europea.Le accuse controI fatti ormainoti. A novembreaveva vinto in maniera sorprendente il primo turno delle elezioni presidenziali. Un risultato che era stato però annullato dalla Corte costituzionale per presunte interferenze russe, con le nuove elezione che si dovranno tenere a maggio. Se già l’intervento della magistratura per ribaltare il voto popolare era apparso un fatto grave, con l’arresto dile coseulteriormente peggiorate. Peraltro, sembrerebbe che l’arresto sia avvenuto mentre il politico rumeno si stava recando a presentare formalmente la propria candidatura in vista delle prossime elezioni.