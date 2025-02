Zonawrestling.net - Roman Reigns cancella il passato:”The Big Dog è morto”

non guarda indietro. L’ex Undisputed WWE Universal Champion ha chiarito senza alcun dubbio che “The Big Dog” appartiene ale per quanto lo riguarda, non è mai nemmeno esistito. Durante un video di IGN in cui reagiva ad alcuni meme,ha interrotto qualsiasi riferimento al suo vecchio soprannome, dichiarando: “Non esiste nessun Big Dog. Èora. Non vedo nemmeno l’altro tizio. Non esiste nemmeno. Non è successo, non è mai successo.”Per anni, la WWE ha cercato di spingerecome “The Big Dog”, ma il personaggio non ha mai davvero fatto presa sui fan. Tutto è cambiato nel 2020, quando è tornato come “The Tribal Chief”, abbracciando una personalità spietata e dominante che lo ha trasformato nel campione mondiale con il regno più lungo dell’era moderna.