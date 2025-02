Ilrestodelcarlino.it - Romagnoli in gol con 13 uomini per 36 reti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’importante è segnare, ma a volte una cooperativa del gol, ossia tanti realizzatori diversi, può dare un aiutino. In questa particolare classifica il Cesena è però nelle zone medio basse con 13 marcatori differenti in una graduatoria guidata da Palermo, Bari e Modena con 17gol. Per restare nelle prime posizioni dei collettivi da rete seguono la capolista Sassuolo, il Brescia e la Cremonese Salernitana con 16 marcatori differenti mentre Salernitana, Sampdoria e Sudtirol sono a 15. Il Cesena è nelle zone basse a 13 (insieme a Spezia, Cosenza e Pisa), chiudono tale specifica graduatoria Reggiana e Cittadella con 10 calciatori andati in gol. Il Cesena ha quindi 13 marcatori per 36ricordando che in fase offensiva è il quinto attacco e in classifica con 37 punti è ottavo all’ultimo posto dei playoff.