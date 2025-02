Sololaroma.it - Roma, Tonetto: “Riscatterei Saelemaekers per 20 milioni”

Dopo anni di meteore e incognite, laha finalmente trovato una certezza sulla corsia di destra. Alexisè diventato uno dei punti fermi della squadra di Claudio Ranieri, che dal suo arrivo lo ha schierato come esterno di centrocampo nel 3-4-2-1. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: 5 gol (massimo in carriera) e 3 assist in 15 partite di campionato. Il belga si è traferito in prestito secco dal Milan, che adesso chiede una cifra vicina ai 20di euro per il suo cartellino: “e Angelino sono esterni da Champions”Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Max, ex terzino sinistro della, ha parlato della condizione dei due esterni titolari dei giallorossi: “Saelemakers e Angelino sono pronti per la Champions? Parliamo di due esterni di ottimo livello, non c’è dubbio.