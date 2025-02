Lapresse.it - Roma, Ranieri: “Il Como? E’ il Parma degli anni ’90”

Leggi su Lapresse.it

Claudioha parlato in conferenza stampa in vista di, match valido per la 27esima giornata di Serie A che si disputerà domenica alle 18 allo Stadio Olimpico. Parlando della squadra allenata da Fabregas, l’ultima ad aver battuto i giallorossi che hanno poi inanellato 10 risultati utili consecutivi, il misternista l’ha paragonata alNovanta . “Come andare da dentista senza anestesia”“Fabregas? Non so se sarebbe pronto, vi posso dire che arriverà in 3/4al. Credo che ilsia il’90. Sono una squadra destinata a salire in alto. Ho letto che Guardiola diceva che affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista. Affrontare ilora è come andare dal dentista senza anestesia. Sono bravi e dovremmo essere super attenti”, ha dichiarato il tecnico di San Saba.